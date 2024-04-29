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Российский вратарь вошел в шорт-лист из трех претендентов на «Везина Трофи» в НХЛ

Вратарь «Флориды» Бобровский вошел в шорт-лист претендентов на «Везина Трофи»

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Abbie Parr/AP

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, выступающий за «Фдориду», вошел в шорт-лист из трех претендентов на «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в регулярном чемпионате. Об этом сообщает сайт лиги.

Также на награду претендуют Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс» и Тэтчер Демко из «Ванкувер Кэнакс». Оба вратаря представляют США.

В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида» заняла третье место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Флорида» играет с «Тампой»» и лидирует в серии до четырех побед со счетом 3:1.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах. Выступление россиян запрещено даже в нейтральном статусе.

Ранее чемпион мира призвал россиян уезжать в НХЛ.

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