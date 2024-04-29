Тренер «Сочи»: сочувствую «Динамо» и «Краснодару»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что его команда будет биться до последнего, чтобы сохранить прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Все, что нам сейчас остается, — выигрывать оставшиеся матчи. Уверен, что мы можем сделать это. Сочувствую «Динамо» и «Краснодару». Мы будем биться до последнего и стараться отобрать у них очки», — сказал Морено.

«Сочи» идет на 16-м месте в РПЛ, набрав 20 очков. До зоны стыковых матчей черноморский клуб отделяет шесть баллов. «Сочи» сыграет с «Динамо» 5 мая, а с «Краснодаром» — 18 мая.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

Ранее тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с самарскими «Крыльями Советов».