Легионер «Локомотива» сравнил цены в Москве и Париже

Легионер московского «Локомотива» Жерзино Ньямси заявил, что в Москве жизнь дешевле, чем в Париже, передает «РБ Спорт».

«Где я трачу больше денег? В Москве иногда можно найти что-то дешевле или дороже. В Москве сложно, но можно купить кроссовки Nike, но они стоят дорого. Думаю, в Москве жизнь дешевле, чем в Париже», — сказал Ньямси.

Ньямси перешел из «Страсбура» в «Локомотив» в 2024 году.

28 апреля «Локомотив» проиграл московскому «Спартаку» со счетом 2:3.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

«Локомотив» занимает в чемпионате России пятое место, набрав 41 очко.

Ранее Артема Дзюбу обвинили в равнодушии после поражения «Локомотива» от «Спартака».