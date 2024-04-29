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Глава РПЛ ответил на вопрос, за кого он будет болеть на Евро

Глава РПЛ Алаев: на Евро ни за кого не буду болеть

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Павел Бедняков/РИА Новости

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что не будет ни за кого болеть на Евро-2024, передает Sport24.

«За кого буду болеть на Евро? Ни за кого. Сербы, наверное, чуть ближе, чем остальные сборные. Но чтобы за кого-то болеть… Мысли сейчас о другом», — сказал Алаев.

Евро-2024 пройдет летом на полях Германии.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последний раз сборная России играла в официальном матче осенью 2021 года, когда на выезде уступила Хорватии (0:1).

Последним российским клубом, который сыграл международный официальный матч, был петербургский «Зенит». 24 февраля 2022 года сине-бело-голубые сыграли в Лиге Европы вничью с «Бетисом» (0:0).

Ранее сообщалось о том, что сборная России по футболу может сыграть в коммерческом турнире.

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