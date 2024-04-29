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Политолог рассказал о новых линиях раскола в политике Запада

Политолог Шаповалов: вопрос о признании Палестины приведет к расколу Запада

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Global Look Press

Признание суверенного палестинского государства рядом стран — членов Европейского союза (ЕС) приведет к образованию нескольких линий раскола в западной политике. Об этом в комментарии для газеты «Известия» заявил политолог Владимир Шаповалов.

Таким образом он прокомментировал недавнее высказывание главы внешнеполитической службы регионального содружества Жозепа Борреля. Дипломат рассказал, что несколько стран — членов ЕС намерены в мае поддержать создание государства Палестины.

Шаповалов обратил внимание, что европейские державы все больше поддерживают палестинский народ. Из-за этого между Брюсселем и Вашингтоном начал формироваться раскол. Более того, по словам политолога, в самом ЕС также нет единства по вопросу создания государства Палестины.

«В целом в Европе усиливаются пропалестинские настроения, пропалестинская улица все более активно начинает влиять на принятие решений европейскими правительствами, что неудивительно», — сказал он.

В то же время Шаповалов рассказал о существовании раскола внутри американского общества. Жители страны поделились на тех, кто выступает на стороне Израиля, и тех, кто выступает на стороне Палестины.

Кроме того, даже в Демократической партии нет единства мнений по этому вопросу. Республиканская партия, в свою очередь, продолжает активно поддерживать израильские власти.

«Мы видим, что западное общество очень сильно расколото по отношению к палестино-израильскому конфликту», — подчеркнул политолог.

Он пришел к выводу, что в будущем конфликт на Ближнем Востоке поспособствует расколу коллективного Запада.

Ранее в ЕС рассказали, сколько средств региональное содружество выделит на гуманитарные нужды палестинского народа в 2024 году.

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