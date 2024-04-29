В Раде рассказали, из-за чего на Украине ограничивают права человека

София Федина, депутат Верховной рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», заявила в своем Telegram-канале, что ограничения прав человека во многом объясняются узурпацией власти нынешним руководством страны.

«Мы видим, что есть много ограничений [прав человека], которые не имеют оснований, а существуют только потому, что у нас есть узурпация власти [пропрезидентской партией] «Слуга народа», — написала она.

Парламентарий также заявила, отступление от Европейской конвенции по правам человека, о чем Украина вновь уведомила Совет Европы, в целом является «чрезвычайной мерой, которая предусмотрена всеми международными договорами в том случае, если государство должно ограничивать права и свободы с учетом войны».

До этого Киев изменил заявление, представленное в Совете Европы, относительно отступления от обязательств, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакте о гражданских и политических правах в период военного положения.

В заявлении отмечается, что в связи с введением военного положения на территории Украины конституционные права и свободы человека и гражданина, закрепленные в статьях 30-34, 38, 39, 41-44, 53 конституции Украины, могут временно подвергаться ограничениям.

Ранее в Госдепе США заявили, что украинский телемарафон нарушает право на свободу выражения мнений.