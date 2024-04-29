В Госдуме высказались о возможном вводе американских войск на Украину

Депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета ГД по безопасности Михаил Шеремет заявил, что США совершат суицид, если введут свои войска на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Появление американских войск на Украине станет для них суицидом и обернется для американцев огромными страданиями», — сказал парламентарий.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают провоцировать развязывание третьей мировой войны, участниками которой станут ядерные державы. При этом американцы забывают, что такой конфликт может стать последним для всего мира, отметил политик.

Он также выразил мнение, что все международное сообщество должно «сплотиться и изолировать от власти режим международного преступника и безумца [президента США] Джо Байдена, который создает предпосылки для того, чтобы наш мир прекратил свое существование».

До этого член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Белый дом будет продолжать накачивать Киев деньгами, а в случае краха Вооруженных сил Украины (ВСУ) Соединенные Штаты могут ввести в страну свои войска.

Ранее в США рассказали, чем закончится конфликт на Украине.