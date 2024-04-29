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США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных

Госдеп США: пять подразделений ЦАХАЛ нарушали права человека вне сектора Газа

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Lisi Niesner/Reuters

США установили, что еще до эскалации ближневосточного конфликта пять подразделений израильских войск грубо нарушали права палестинцев. Об этом в ходе брифинга с журналистами рассказал заместитель руководителя пресс-службы американского Государственного департамента Ведант Пател, передает ТАСС.

Как он сказал, упомянутые инциденты произошли задолго до нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Более того, все они были зафиксированы за пределами сектора Газа.

«После тщательного процесса мы установили, что пять израильских подразделений были ответственны за случаи грубых нарушений прав человека», — сказал Пател.

Чиновник добавил, что четыре из пяти формирований Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже устранили соответствующие нарушения. При этом он не стал раскрывать иные подробности.

28 апреля агентство Reuters сообщило, что несколько высокопоставленных американских чиновников передали государственному секретарю США Энтони Блинкену записку о наличии у них сомнений в соблюдении Израилем международного права. В частности, речь идет об использовании американского оружия на территории сектора Газа.

Ранее США отказались вводить санкции против Израиля, несмотря на нарушения прав палестинцев.

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