Надаль навестил в больнице 16-летнюю российскую теннисистку

Российскую теннисистку Алина Корнеева, которая перенесла операцию на кисти, сообщила в своих соцсетях о том, что в больнице ее посетил именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль.

«В эти дни я получила очень много теплых сообщений и комментариев. Одним из сюрпризов стал визит Рафаэля Надаля в Барселоне. Благодарю всех за любовь и поддержку», — написала Корнеева.

В январе 2022 года Корнеева одержала первую в карьере победу в матче турнира «Большого шлема». Корнеева побелила представительницу Испании Сару Соррибес Тормо. Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. На теннисных турнирах российские спортсмены выступают без национального флага.

Ранее легенда тенниса рассказал, готов ли он опять стать тренером Новака Джоковича.