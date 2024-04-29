Агент назвал проблему «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия заявил, что сине-бело-голубые испытывают проблемы в нападении, передает «Спорт-Экспресс».

«Атака «Зенита» не в порядке. Думаю, что упала эффективность всей команды. Считаю, что команда все еще не приспособилась к отсутствию Малкома», — сказал Гарсия.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 47 очков.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее была названа проблема «Зенита», связанная с бразильцами.