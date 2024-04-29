Депардье выпустили из-под стражи после обвинений в домогательствах

Французского актера Жерара Депардье выпустили из-под стражи в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на его адвоката Кристиана Сен-Пале.

«Депардье более не находится в комиссариате полиции, его отпустили из-под стражи», — сказал юрист.

29 апреля Депардье был заключен под стражу по делу о сексуальных домогательствах. О насилии заявили две женщины. Одна утверждает, что актер «провел ладонями по всему ее телу», а затем сказал в ее адрес «непристойные слова» во время съемок фильма «Маг и сиамцы» в 2014 году. Вторая пожаловалась, что Депардье приставал к ней на съемках картины «Зеленые ставни» в 2021 году. В разное время около двух десятков женщин обвиняли актера в домогательствах, одна актриса даже покончила с собой, но сам Депардье отрицал все обвинения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

В апреле 2023 года французский портал Mediapart опубликовал на основе показаний некоторых из этих женщин расследование. По данным портала, все инциденты происходили в период с 2004 по 2022 год.

Ранее с продюсера Харви Вайнштейна сняли обвинение в изнасиловании.