Депутат Рады назвал убийц главы батальона ополчения Мамиева

Депутат украинской Рады и экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош назвал тех, кто убил командира бригады «Пятнашка» Олега Мамиева. Об этом сообщает ТСН.

По его словам, участь Мамиева ждет «всех пришельцев и их местных приспешников», которые решили уничтожить Украину.

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«Спасибо комбату Черному, ротному Рэмбо и другу Кипишу за профессиональную и качественную работу! Так держать!» — заявил Ярош.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб руководитель батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным Мамай.

«Правый сектор» — экстремистское украинское объединение радикальных националистических организаций, деятельность которого запрещена в России.