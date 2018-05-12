Латвия снова заявила о российских кораблях у границ страны

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили о трех российских кораблях в своей экономической зоне. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

«Были замечены буксир СБ-121, корабль поддержки СС-750 (класс «Каштан») и корабль класса «Ропуча»»,— говорится в сообщении.

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В конце апреля сообщалось, что два российских военных корабля были замечены около границы Латвии.

Военно-морские силы идентифицировали российский фрегат класса «Стерегущий».

Позже ВС Латвии сообщили об обнаружении российского буксира класса «Горин» в восьми морских милях от территориальных вод страны.