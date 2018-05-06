Самолеты США провели разведку у границ России

Несколько американских самолета провели разведывательные полеты вблизи границ России, сообщает мониторинговый ресурс Mil Radar, отслеживающий активность военной авиации США.

По данным портала, самолет электронной разведки RC-135V, вылетевший с базы Милденхолл в Великобритании, провел полет над Балтикой вблизи границ Калининградской области. Также данный полет совершил и Boeing P-8A Poseidon ВМС США, вылетевший с авиабазы Эмари в Эстонии.

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Ранее СМИ сообщили о «перехвате» российским Су-27 самолета США над Балтикой‍.

Как отмечалось, российский истребитель Су-27 выполнил сближение с противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon ВМС США в воздушном пространстве над Балтийским морем.