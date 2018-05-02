В ЛНР сообщили о переходе конфликта в Донбассе в «горячую стадию»

И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что конфликт в Донбассе перешел в «горячую стадию», передает РИА «Новости».

«Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны действующей на Украине власти снова переводит конфликт в горячую стадию», — заявил Пасечник.

Реклама

По его словам, спецслужбы и Вооруженные силы Украины увеличили интенсивность обстрелов, что привело к эскалации конфликта.

«Подтверждение этого — только за последнее время — и циничный артобстрел парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы, и минометные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста МВД ЛНР, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции», — перечислил Пасечник.

Он подчеркнул, что конфликт разгорается в канун празднования Дня Победы.