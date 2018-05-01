Британские истребители поборются с «агрессией» над Черным морем

Британские истребители Typhoon получили разрешение НАТО на полеты над Черным морем для борьбы с «потенциальной агрессией». Об этом сообщила пресс-служба Королевских воздушных сил Великобритании.

В Румынии состоялась торжественная церемония с участием высокопоставленных чиновников НАТО. В ходе мероприятия альянс формально разрешил британским истребителям присоединиться к миссиям НАТО по патрулированию воздушного пространства над Черным морем.

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«Подобные миссии гарантируют нам возможность быстро и эффективно справиться с любой потенциальной агрессией или угрозой альянсу или его членам», — сказал посол Британии в Румынии Пол Браммелл.

Он также указал на особое значение миссии для британских ВВС, поскольку в этом году они отмечают 100-летний юбилей.