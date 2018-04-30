Эксперт прокомментировал смену формата операции ВСУ в Донбассе

Политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал смену силовой операции украинской армии в Донбассе. Об этом сообщает RT.

«Предыдущая история этого конфликта ничему киевскую власть не научила. Как бы они ни называли операцию — антитеррористическая операция (АТО), или операция объединенных сил (ООС), или гражданская война, — по сути ничего не меняется. Они просто разрешили себе по закону делать то, что и делали раньше. Они и раньше использовали боевую авиацию, тяжелую артиллерию, танки, бронетехнику», — отметил Дудчак.

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По его словам, Киев не собирается решать мирным путем проблемы Донбасса, «они смотрят на регион как на территорию, которую нужно покорить и подавить силой».

Ранее сообщалось, что пресс-центр операции ВС Украины в Донбассе прекратил свою деятельность.