Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в игнорировании перемирия в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина проигнорировала «пасхальное» перемирие в Донбассе и продолжает наращивать военное присутствие у линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пасхальное» перемирие так и вовсе было напрочь Киевом проигнорировано. В апреле мы видим последовательное наращивание военного присутствия киевских силовиков у линии соприкосновения, усиление обстрелов, в особенности, гражданских объектов», — сказал Лукашевич.

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Он отметил, что, по всей видимости, целями силовиков стали гражданская инфраструктура и мирные жители.

Ранее на Украине заявили о сотнях самоубийств военных с начала операции в Донбассе.