ОЗХО рекомендует России отложить брифинг со свидетелями химатаки в САР

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) порекомендовала России отложить брифинг со свидетелями предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Об этом сообщается на сайте организации.

«Секретариат посоветовал делегации России, чтобы вначале эти люди должны быть опрошены специалистами миссии по обнаружению фактов. Им также было рекомендовано провести подобное мероприятия после того, как миссия завершит свою работу», — говорится в сообщении.

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Несмотря на это, российская делегация объявила о намерении провести брифинг. По ее мнению, это не должно помешать работе экспертов ОЗХО.

Ранее постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что российской стороне удалось обнаружить участников «съемок постановочного видео» предполагаемой химатаки в Сирии.