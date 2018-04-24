В ЕС предупредили об угрозе военной эскалации в Сирии
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини не исключила военную эскалацию на сирийской территории. Об этом сообщает RT со ссылкой на ее выступление на пресс-конференции по САР.
«Военная эскалация грозит усилиться и стать еще глубже», — заявила Могерини.
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Она также добавила, что будущее страны будут определять ее жители.
«Сирия — это не шахматная доска и не геополитическая игра. Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны», — сказала Могерини.
Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза одобрили заявление по химическому разоружению, в котором содержится призыв к проведению независимого расследования событий в Сирии.