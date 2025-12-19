В десяти городах-миллионниках вырос объем нераспроданного жилья

В России выявили десять городов-миллионников с высокими объемами нераспроданного жилья, что вдвое больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), говорится в исследовании, с которым ознакомились «Известия».

По оценке экспертов, к концу 2025 года в зоне риска затоваривания рынка жилья оказались Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Пермь и Волгоград. Аналитики отмечают, что во многих из этих городов застройщики возводят больше жилья, чем способны реализовать, что в перспективе может привести к проблемам с наполнением эскроу-счетов и росту стоимости обслуживания проектного финансирования.

Согласно данным исследования, на декабрь текущего года в России оставались нераспроданными 81,7 млн кв. м строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 млн кв. м, что составляет 68% от всего объема. За год показатель отношения распроданности к стройготовности снизился на 7 процентных пунктов — с 77 до 70%, что аналитики считают пограничным уровнем для рынка.

Руководитель аналитического центра Ян Гравшин пояснил, что этот показатель отражает, успевают ли девелоперы продавать жилье для снижения затрат на проектное финансирование. По оценке госкорпорации «Дом.РФ», нормальным считается диапазон 70–80%, тогда как дальнейшее снижение может привести к трудностям с погашением долгов из-за высоких ставок и недостаточного наполнения эскроу-счетов, что делает экономику проектов убыточной.

В исследовании также указано, что в большинстве российских миллионников в 2025 году показатель оказался ниже 70%. В 2024 году за пределами «безопасной зоны» находились Воронеж, Краснодар, Уфа, Челябинск, Омск и Самара, а к концу 2025 года к ним добавились Красноярск, Новосибирск, Пермь, Волгоград и Тюмень, который не относится к городам-миллионникам.

Ранее доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год.