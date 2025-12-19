На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В десяти городах-миллионниках вырос объем нераспроданного жилья

«Известия»: в 10 городах-миллионниках не распродана половина построенного жилья
true
true
true
close
Shutterstock/Oleg Opryshko

В России выявили десять городов-миллионников с высокими объемами нераспроданного жилья, что вдвое больше, чем годом ранее. К такому выводу пришли аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), говорится в исследовании, с которым ознакомились «Известия».

По оценке экспертов, к концу 2025 года в зоне риска затоваривания рынка жилья оказались Красноярск, Краснодар, Омск, Уфа, Воронеж, Челябинск, Самара, Новосибирск, Пермь и Волгоград. Аналитики отмечают, что во многих из этих городов застройщики возводят больше жилья, чем способны реализовать, что в перспективе может привести к проблемам с наполнением эскроу-счетов и росту стоимости обслуживания проектного финансирования.

Согласно данным исследования, на декабрь текущего года в России оставались нераспроданными 81,7 млн кв. м строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 млн кв. м, что составляет 68% от всего объема. За год показатель отношения распроданности к стройготовности снизился на 7 процентных пунктов — с 77 до 70%, что аналитики считают пограничным уровнем для рынка.

Руководитель аналитического центра Ян Гравшин пояснил, что этот показатель отражает, успевают ли девелоперы продавать жилье для снижения затрат на проектное финансирование. По оценке госкорпорации «Дом.РФ», нормальным считается диапазон 70–80%, тогда как дальнейшее снижение может привести к трудностям с погашением долгов из-за высоких ставок и недостаточного наполнения эскроу-счетов, что делает экономику проектов убыточной.

В исследовании также указано, что в большинстве российских миллионников в 2025 году показатель оказался ниже 70%. В 2024 году за пределами «безопасной зоны» находились Воронеж, Краснодар, Уфа, Челябинск, Омск и Самара, а к концу 2025 года к ним добавились Красноярск, Новосибирск, Пермь, Волгоград и Тюмень, который не относится к городам-миллионникам.

Ранее доля ипотечных сделок достигла максимума за 2025 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами