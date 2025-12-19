На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что Россия защитит свои замороженные активы в Европе

Путин заявил, что Европе рано или поздно придется отдать российские активы
Andy.LIU/Shutterstock/FOTODOM

Российская Федерация для защиты интересов в ситуации с замороженными активами постарается найти юрисдикцию, которая будет независима от политических решений. Об этом во время прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства также подчеркнул, что «что бы европейцы ни украли и как бы они это ни сделали, когда-то придется отдавать».

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин назвал «воровством» планы ЕС по использованию российских активов.

Прямая линия с Путиным — 2025
