На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Уральские пельмени» призвали спасти «Химмаш»: «Мы вышли из таких ДК»

Артисты Рожков и Мясников вступились за Дом культуры «Химмаш»
true
true
true
close
Кадр из видео/abndyekb/TikTok

Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» призвали спасти Дом культуры «Химмаш» в Екатеринбурге от сноса. Об этом сообщает издание «Подъем».

Артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников записали видео в защиту Дома культуры «Химмаш». Рожков заявил, что впервые влюбился в этом ДК, а за его зданием — впервые подрался. Здание он называет уникальной концертной площадкой с профессиональной сценой и залом на 700 мест.

«Мы все вышли из подобных ДК и понимаем, как важно сохранить для наших детей возможность заниматься творчеством!» — сказал артист.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что здание дома культуры находится в частной собственности у компании AVS Group, принадлежащей экс-депутату Заксобрания Валерию Савельеву. Власти города пытались договориться о возвращении здания, но условия сделки не устраивали обе стороны.

Собственник не собирается восстанавливать здание или возвращать его городу — сейчас на этом месте планируется построить жилой комплекс с встроенными помещениями для детских занятий творчеством, спортом, танцами, включая студию звукозаписи.

«Также в рамках реконструкции центра «Экран» в микрорайоне Химмаш будет оборудован отдельный концертный зал на 300 мест», — пообещал собственник.

Детские досуговые помещения, продолжили в компании, будут спроектированы и построены по современным стандартам и техзаданию департамента культуры, а позже переданы собственником здания муниципалитету.

По словам собственника, компания активно взаимодействует с властями Екатеринбурга и Свердловской области и удивлена реакцией артистов «Уральских пельменей», якобы «раскачивающих» ситуацию.

Накануне зять Трампа решил не строить отель на месте здания генштаба Югославии.

Ранее Наталия Гулькина рассказала о решении квартирного вопроса детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами