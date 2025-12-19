«Уральские пельмени» призвали спасти «Химмаш»: «Мы вышли из таких ДК»

Артисты Рожков и Мясников вступились за Дом культуры «Химмаш»

Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» призвали спасти Дом культуры «Химмаш» в Екатеринбурге от сноса. Об этом сообщает издание «Подъем».

Артисты Андрей Рожков и Вячеслав Мясников записали видео в защиту Дома культуры «Химмаш». Рожков заявил, что впервые влюбился в этом ДК, а за его зданием — впервые подрался. Здание он называет уникальной концертной площадкой с профессиональной сценой и залом на 700 мест.

«Мы все вышли из подобных ДК и понимаем, как важно сохранить для наших детей возможность заниматься творчеством!» — сказал артист.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что здание дома культуры находится в частной собственности у компании AVS Group, принадлежащей экс-депутату Заксобрания Валерию Савельеву. Власти города пытались договориться о возвращении здания, но условия сделки не устраивали обе стороны.

Собственник не собирается восстанавливать здание или возвращать его городу — сейчас на этом месте планируется построить жилой комплекс с встроенными помещениями для детских занятий творчеством, спортом, танцами, включая студию звукозаписи.

«Также в рамках реконструкции центра «Экран» в микрорайоне Химмаш будет оборудован отдельный концертный зал на 300 мест», — пообещал собственник.

Детские досуговые помещения, продолжили в компании, будут спроектированы и построены по современным стандартам и техзаданию департамента культуры, а позже переданы собственником здания муниципалитету.

По словам собственника, компания активно взаимодействует с властями Екатеринбурга и Свердловской области и удивлена реакцией артистов «Уральских пельменей», якобы «раскачивающих» ситуацию.

Накануне зять Трампа решил не строить отель на месте здания генштаба Югославии.

Ранее Наталия Гулькина рассказала о решении квартирного вопроса детей.