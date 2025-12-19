На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин сообщил, как Россия будет возвращать свои активы в случае их кражи

Путин: Россия будет защищать свои интересы по активам в судебном порядке
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия будет в судебном порядке защищать свои интересы в случае изъятия замороженных в Европе активов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Мы будем защищать свои интересы. Где прежде всего? В судах», — подчеркнул глава государства.

По его словам, Россия попытается найти юрисдикцию, которая будет независима от политических решений.

Кроме того, президент предупредил, что попытки изъятия активов РФ несут серьезные риски для инициаторов таких решений и подрывают доверие к финансовой системе этих стран. Путин добавил, что украденные российские средства рано или поздно все равно придется отдать.

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что на саммите ЕС в Брюсселе было принято решение о выдаче Украине кредита в размере €90 млрд за счет европейского бюджета. При этом он добавил, что ЕС оставляет за собой право изъять российские активы для погашения задолженности Киева.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Евросоюз отказался от идеи конфискации активов РФ для помощи Украине из-за опасений, что Москва может в ответ изъять частные активы ЕС. Политик подчеркнул, что на территории России заморожено гораздо больше активов европейских компаний, чем у РФ в Евросоюзе. В связи с этим Европа, пойдя на такой шаг, «не выиграет, а проиграет».

Ранее Зеленский высказался о выдаче Украине кредита без изъятия активов РФ.

