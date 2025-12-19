Ученые усомнились в существовании океана на спутнике Сатурна

Крупного глобального океана жидкой воды под ледяной корой крупнейшего спутника Сатурна Титана, вероятно, не существует. Вместо этого под поверхностью скрывается сложная структура из льда, «слякоти» и отдельных карманов талой воды ближе к каменному ядру. К такому выводу пришла международная команда ученых, повторно проанализировавшая данные миссии NASA Cassini. Работа опубликована в журнале Nature.

Ранее считалось, что Титан, подобно спутнику Юпитера Европе, имеет обширный подповерхностный океан. Эта гипотеза основывалась на наблюдениях деформаций спутника под действием гравитации Сатурна: в 2008 году ученые пришли к выводу, что такие изменения формы возможны лишь при наличии жидкого слоя под ледяной корой.

Однако новое исследование показало, что модель с глобальным океаном плохо согласуется с рядом физических параметров, полученных Cassini. Ключевым фактором стало запаздывание деформаций Титана — изменение формы спутника отставало от максимального гравитационного воздействия примерно на 15 часов.

Анализ показал, что внутри Титана рассеивается значительно больше энергии, чем ожидалось бы при наличии большого океана. Это стало «решающим аргументом» в пользу иной внутренней структуры.

По новой модели, под ледяной корой спутника находится толстый слой слякоти — смеси льда и воды, а также отдельные резервуары жидкой воды, а не единый океан. Такая структура достаточно вязкая, чтобы объяснить наблюдаемую задержку деформаций, но при этом содержит воду, позволяющую Титану «поддаваться» гравитационному воздействию Сатурна.

Исследователи отмечают, что физика воды на Титане существенно отличается от земной: давление в глубинах спутника настолько велико, что свойства льда и воды меняются. Эти эффекты были учтены с помощью лабораторных данных, полученных при моделировании экстремальных условий.

Несмотря на отказ от идеи глобального океана, новые результаты не снижают, а в чем-то даже повышают интерес к поиску жизни на Титане. По оценкам ученых, в отдельных водных карманах температура может достигать +20 °C. При этом питательные вещества в небольших объемах воды могут быть более концентрированными, чем в огромном океане, что потенциально благоприятно для простейших форм жизни.

