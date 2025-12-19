Ученые впервые раскрыли секрет долгожительства

Люди, доживающие до 100 лет и старше, могут быть обязаны своим долголетием не только образу жизни, но и наследию древних предков. К такому выводу пришли исследователи, изучившие геномы итальянских долгожителей. Работа опубликована в журнале GeroScience.

Ученые проанализировали ДНК 333 итальянцев в возрасте 100 лет и старше и сравнили их с генетическими данными 690 здоровых взрослых людей около 50 лет. Затем эти данные сопоставили с 103 древними геномами, представляющими четыре основные группы, сформировавшие современный генофонд Италии: западных охотников-собирателей, неолитических земледельцев из Анатолии, кочевников бронзового века и древние популяции Ирана и Кавказа.

Анализ показал, что у долгожителей значительно выше доля генетического наследия западных охотников-собирателей (Western Hunter-Gatherers, WHG) — древнейших жителей Европы после последнего ледникового периода. При этом вклад остальных древних популяций не был связан с вероятностью достижения экстремального возраста.

По оценкам исследователей, даже небольшое увеличение доли ДНК охотников-собирателей повышало шансы дожить до 100 лет примерно на 38%. Особенно выраженным этот эффект оказался у женщин: при высоком содержании такого генетического компонента вероятность стать долгожительницей увеличивалась более чем в два раза.

Авторы подчеркнули, что долголетие определяется сочетанием факторов — генетики, среды и образа жизни. Однако полученные данные указывают на то, что вклад древнего эволюционного наследия в продолжительность жизни может быть значительно больше, чем считалось ранее.

