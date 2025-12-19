На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил состояние федеральных трасс России

Путин: почти все федеральные трассы России доведены до нормативного состояния
Александр Казаков/РИА Новости

Почти все федеральные трассы России доведены до нормативного состояния. Об этом на прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

«Перед федерацией стоит задача доведения до известных стандартов наших федеральных трасс. Эта задача практически выполнена для федеральных трасс, сейчас упор делается на развитие и доведение до нормативного состояния региональных дорог», — сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что ему известно о проблеме с состоянием трассы Усинск-Нарьян-Мар, и пообещал поговорить с правительством, чтобы привести эту дорогу в нормативное состояние.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин оценил рост экономики России.

Все новости на тему:
Прямая линия с Путиным — 2025
