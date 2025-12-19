На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп выступит с речью на необъявленную тему

Белый дом анонсировал новое выступление Трампа
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп 19 декабря 2025 года выступит с обращением. Его тема пока не объявлена. Об этом говорят данные из опубликованного расписания Белого Дома.

Трамп произнесет речь в 13 часов по американскому времени (в 21 час по Москве). Выступать он будет в комнате Франклина Рузвельта 19 декабря 2025 года.

Информации о том, что именно будет говорить Дональд Трамп, в расписании не указано. Однако там говорится, что 19 декабря у Трампа запланирован прием в честь Рождества, а также политик выступит с речью об успехах его администрации в экономике.

17 декабря американский журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп в обращении к нации готовится объявить о начале полномасштабной военной операции против Венесуэлы. Однако данного заявления Трамп не сделал.

До этого Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или обратно.

Ранее Трамп призвал Украину поторопиться в вопросе урегулирования.

