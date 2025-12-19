Путин рассказал о темпах укомплектования российской армии

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что укомплектование Вооруженных сил России «идет в хорошем темпе».

«Это идет в хорошем темпе и плановом порядке», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что в РФ есть много желающих «добровольно защищать интересы родины». По его словам, более 400 тыс. человек заключили контракты с ВС России в этом году.

«У нас много желающих, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в ВС, и добровольно идут защищать интересы родины и интересы людей», — сказал Путин.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Всего россияне направили свыше 2,6 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

