Турист упал с крутого склона во французских Альпах и не выжил

Лыжник из Британии разбился, упав с необорудованного склона во французских Альпах

Британский лыжник сорвался с крутого склона во французских Альпах и не выжил. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в районе Ле-Арк, на сложном участке вне подготовленных трасс, популярном среди любителей экстремального катания.

Молодой турист спускался по склону в составе группы, но какой‑то момент двое лыжников решили отделиться и пройти особенно крутой и технически сложный участок над лавинной преградой. Один из них потерял равновесие, не смог остановиться и сорвался со склона. Он пролетел около 300 метров и разбился.

Участники группы сразу подали сигнал тревоги. Пострадавшего забрал санитарный вертолет из Куршевеля. Но, несмотря на усилия экстренных служб, мужчину спасти не удалось. Его напарника, который застрял на сложном склоне и не мог самостоятельно спуститься, позже эвакуировал полицейский вертолет.

По данным местных СМИ, склон, где произошел инцидент, коварен. Он достаточно широк в верхней части, но резко сужается к подножию и заканчивается хребтом, покрытым небольшим количеством снега, что увеличивает риск несчастных случаев.

Администрация курорта напомнила отдыхающим о необходимости трезво оценивать свои силы, не уходить с подготовленных трасс без проводников и следить за лавинной и погодной обстановкой. Также курорт выразил «самые искренние соболезнования» родным и близким разбившегося туриста.

