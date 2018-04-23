Путин указал Макрону на грубейшее нарушение международного права при атаке на Сирию

Российские президент Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, во время которого лидеры обсудили ситуацию в Сирии после ударов западных стран по региону. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«С российской стороны подчеркнуто, что эта акция, явившаяся грубейшим нарушением международного права, привела к дополнительному осложнению процесса политического урегулирования сирийского кризиса», — говорится в заявлении.

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Кроме того, была отмечена важность проведения расследования экспертами ОЗХО. Также президенты условились продолжить совместную работу по возобновлению мирных переговоров на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и с учетом итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал удар США и союзников по Сирии актом агрессии и нарушением международного права.