Источник: Южная Корея и США начали военные учения

Южная Корея и США начали ежегодные военные учения Key Resolve, которые будут продолжаться две недели, передает «Ренхап» со ссылкой на военный источник.

Как отмечается, военные ведомства двух стран пока не публиковали официального сообщения об этих учениях.

Реклама

Учения проводятся в преддверии межкорейского саммита, несмотря на то, что в КНДР подобные учения рассматриваются как репетиция войны против Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея приступили к очередным крупномасштабным военным учениям.

Тогда в учениях были задействованы 300 тысяч военнослужащих все родов войск Южной Кореи, а также 11,5 тысяч американских солдат, в том числе с военных баз за рубежом.