Генсек ООН объявил о возвращении «холодной войны»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «холодная война» вернулась. Об этом сообщает телеканал SVT.

«Ясно, что холодная война вернулась. Однако, теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в (ближневосточном) регионе: Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков», — сказал Гутерреш.

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Он также отметил, что ООН неспособна урегулировать конфликт в Сирии.

Ранее Гутерреш заявил, что в международные отношения вернулась «холодная война», однако больше нет механизмов контроля, которые помогали сдерживать эскалацию конфликтов.