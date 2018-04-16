Трамп отчитался перед конгрессом об ударах по Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил в конгрессе США после нанесенных по Сирии ударов, что действовал согласно конституции ради защиты интересов страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное Белым домом письмо Трампа для конгресса.

Согласно тексту документа, цель этой военной операции заключалась в сокращении способности сирийских военных проводить дальнейшие нападения с использованием химоружия, а также в предотвращении его дальнейшего использования правительством страны.

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«Я действовал в соответствии с моими конституционными полномочиями по проведению внешних операций и по защите жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов в качестве главнокомандующего», — заявил Трамп.

Он также добавил, что ради важных национальных интересов США, при необходимости и целесообразности, предпримут дополнительные действия.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство приняло участие в нанесении ударов по сирийской территории вместе с США и Францией, так как не сомневалось в собственный правоте и действовало в соответствии со своими национальными интересами.