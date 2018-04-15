Глава МИД Британии рассказал о дальнейших ударах по Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон в настоящее время не рассматривает нанесение новых ударов по Сирии, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать новых ударов, если сирийские власти снова применят химическое оружие, министр сказал: «На данный момент не обсуждается предложений о новых атаках, так как, слава богу, режим Асада пока не настолько глуп, чтобы осуществить еще одно нападение с использованием химоружия».

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По его словам, Британия, США и Франция «не хотели наносить удары, но были вынуждены сделать это».

«Я считаю, что это был правильный ответ на то, что произошло в Думе. Нужно быть честными, это вряд ли изменит ход конфликта в Сирии, но мы надеемся, что это приведет к тому, что русские приведут Асада вернуться за стол переговоров в Женеве, чтобы провести нормальный политический процесс», — добавил он.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по сирийской территории в ответ на предполагаемую химатаку в сирийской Думе.

Сирийская сторона расценила удары как акт агрессии.