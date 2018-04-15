В Швейцарии отреагировали на удар по Сирии

Начальник Федерального департамента обороны и защиты населения Швейцарии Ги Пармелен заявил, что США, Великобритании и Франции следовало дождаться результатов проверки сообщений о химической атаке в сирийской Думе. Об этом сообщает Blick.

«ООН направила туда экспертов по химическому оружию. Эта миссия в состоянии выявить возможное применение химоружия, нужно было дождаться результатов», — сказал Пармелен.

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Он также подчеркнул, что Швейцария «призывает все стороны следовать международному праву».

Ранее сообщалось, что в США усомнились в законности удара по Сирии.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.