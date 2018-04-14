США заявили о наличии данных, указывающих на применение химоружия в Думе
У США есть данные, указывающие на применение в Думе 7 апреля хлора и зарина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации американского президента.
«Информация, которой мы располагаем, указывает на применение хлора и зарина, оба они являются химическим оружием, использованным в этой атаке», — заявил источник.
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Ранее российская резолюция, в которой содержался призыв прекратить агрессию в Сирии, не была принята Совбезом ООН.
Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.
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