США заявили о наличии данных, указывающих на применение химоружия в Думе

У США есть данные, указывающие на применение в Думе 7 апреля хлора и зарина. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя администрации американского президента.

«Информация, которой мы располагаем, указывает на применение хлора и зарина, оба они являются химическим оружием, использованным в этой атаке», — заявил источник.

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Ранее российская резолюция, в которой содержался призыв прекратить агрессию в Сирии, не была принята Совбезом ООН.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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