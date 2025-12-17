Электроснабжение потребителей в подмосковной Балашихе полностью восстановлено

В Балашихе восстановили электроснабжение после массового отключения

Электроснабжение в подмосковной Балашихе, где ранее произошло массовое отключение, полностью восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики Московской области.

По данным ведомства, подача электроэнергии была возобновлена в 20:18.

«Электроснабжение потребителей восстановлено полностью в 20:18», — приводит агентство сообщение пресс-службы министерства.

17 декабря в Балашихе произошло массовое отключение электроэнергии. Свет отсутствовал в жилых домах, магазинах и торговых центрах, не функционировали светофоры. Это вторая за два дня авария подобных масштабов. Об устранении последствий предыдущей администрация города отчиталась только 16 декабря.

В начале декабря в подмосковном городе Раменское произошло массовое отключение электричества, в результате чего десятки домов остались без света.

