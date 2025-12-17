На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный россиянин выстрелил в приятеля за отказ дать денег взаймы

В Тобольске пьяный мужчина выстрелил в приятеля из-за ссоры
Shutterstock

В Тобольске суд вынес приговор местному жителю, который выстрелил в знакомого из-за отказа дать денег на спиртное. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Суд установил, что днем в апреле 2023 года мужчина находился у подъезда жилого дома вместе со знакомым. Между ними вспыхнула ссора — поводом стал отказ дать деньги на алкоголь. До этого компания распивала спиртное.

Во время конфликта обвиняемый отошел в сторону, затем развернулся и выстрелил в сторону оппонента из предмета, похожего на пистолет. Потерпевший почувствовал резкую боль в глазу и увидел кровь. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Раненому потребовалась помощь медиков. Судебно-медицинская экспертиза квалифицировала нанесенную травму как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Красноярске отец устроил стрельбу и заперся в доме с сыном.

