На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Круглый стол в Госдуме с участием Долиной перенесли

Депутат Свищев: круглый стол с участием Долиной пройдет после периода тишины
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Круглый стол в Госдуме на тему защиты участников сделок на вторичном рынке жилья, на который была приглашена Лариса Долина, перенесен. Об этом сообщил РИА Новости депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

По словам парламентария, такое решение связано с необходимостью «режима тишины» после вчерашнего вердикта Верховного суда. Заседание рабочей группы состоится позднее, после актуализации законодательных инициатив. Первое заседание в формате круглого стола было запланировано на 17 декабря.

«Уверены, что всем сторонам необходим «режим тишины» после вчерашнего решения Верховного суда. Мы соберем следующее заседание рабочей группы, как только актуализируем наши законодательные инициативы», — сказал Свищев.

Долину пригласили в Госдуму на круглый стол, посвященный мошенничеству на рынке вторичного жилья. Приглашение артистки уже вызвало споры: депутат Нина Останина попросила не приглашать в парламент звезд, а спикер Думы Вячеслав Володин призвал «искать решение», а не «пиариться». При этом депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев считает участие Долиной полезным, ведь она сможет рассказать, «что случилось на самом деле» и «открыть глаза» на новые факты.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке.

Ранее Долина опознала мошенника, похожего на актера Тома Холланда.

Все новости на тему:
Скандал вокруг Долиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами