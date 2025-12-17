На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ревнивый мигрант жестоко избил возлюбленную в Петербурге

В Петербурге ревнивый мигрант жестоко избил возлюбленную
Shutterstock

В Петербурге 38-летний мигрант жестоко избил свою 38-летнюю возлюбленную из-за ревности. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 15 декабря в квартире дома №17 по улице Победы. Предварительно, иностранец напал на свою избранницу и избил ее из-за ревности.

После этого женщину доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее многочисленные травмы, подробной информации о ее состоянии не поступало.

Сотрудники правоохранительных органов 16 декабря задержали подозреваемого у того же дома, где все случилось. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее воронежец избил бывшую девушку, чтобы не платить кредиты, взятые на ее имя.

