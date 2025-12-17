В «Спартаке» объяснили, как избежали санкций из-за тренера

Московский «Спартак» не нарушал правил Российского футбольного союза по лицензированию клубов из-за ситуации с главным тренером. Об этом сообщили в пресс-службе клубе в комментарии РИА Новости.

«Согласно регламенту, клуб заявил в установленные сроки тренера Вадима Боровского, обладающего соответствующей лицензией», — сообщили в клубе.

После увольнения с поста главного тренера команды Деяна Станковича, исполняющим обязанности стал Вадим Романов, у которого нет лицензии Pro, которая дает право руководить командой Российской премьер-лиги.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

