На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЕС хочет ограничить закупки Украиной американского оружия

Bloomberg: ЕС в рамках кредита Украине хочет ограничить покупку оружия из США
true
true
true
close
Alberto Pezzali/AP

Европейский союз хочет ввести строгие правила использования Украиной кредита, который ЕС планирует предоставить Киеву за счет замороженных активов России. Эти нормы могут ограничить возможность Украины закупать американское оружие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, который якобы был предоставлен государствам ЕС.

По информации издания, для кредита будет действовать правило «покупай европейское». По нему более половины средств от замороженных российских €210 млрд в течение пяти лет пойдут оборонным предприятиям, расположенным на Украине, в ЕС и его странах-партнерах.

«Участие других стран будет ограничено и строго регламентировано, что существенно ограничит возможности Украины использовать кредит для закупки оружия американского производства», — пишет издание.

При этом правила могут быть более «гибкими», если Киеву «срочно потребуется определенная военная техника», подчеркнуто в документе.
Также агентство добавляет, что изложенные в документе принципы отражают стремление европейцев сделать так, чтобы выгода от наращивания военной мощи Украины направлялась на поддержку промышленности ЕС.

«ЕС сосредоточил свои усилия на более глубокой интеграции с оборонной промышленностью Украины. Так он стремится возродить собственную оборонную промышленность и перенять богатый военный опыт страны», — отмечают журналисты.

Европейскую комиссию наделят полномочиями требовать от оборонных предприятий ЕС отдавать приоритет заказам из Украины, а также налагать штрафы за несоблюдение этих требований, указано в тексте.

Также кредит предусматривает то, то Киев будет «соблюдать демократические процессы и бороться с коррупцией», а также «проводить регулярный мониторинг со стороны институтов ЕС».

При этом данная версия плана не окончательная и еще может измениться, отмечает Bloomberg.

Напомним, что на саммите ЕС, который состоится 18-19 декабря, планируется обсудить финансирование Украины и принять решение об использовании российских активов для выдачи кредита на €90 млрд Киеву на два года. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки саммита этот вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на планы ЕС пригрозил Европе серьезными последствиями в случае изъятия российских активов. А глава МИД РФ Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».

Ранее в США сообщили о том, что Украина находится на грани банкротства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами