ЕС хочет ограничить закупки Украиной американского оружия

Европейский союз хочет ввести строгие правила использования Украиной кредита, который ЕС планирует предоставить Киеву за счет замороженных активов России. Эти нормы могут ограничить возможность Украины закупать американское оружие. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, который якобы был предоставлен государствам ЕС.

По информации издания, для кредита будет действовать правило «покупай европейское». По нему более половины средств от замороженных российских €210 млрд в течение пяти лет пойдут оборонным предприятиям, расположенным на Украине, в ЕС и его странах-партнерах.

«Участие других стран будет ограничено и строго регламентировано, что существенно ограничит возможности Украины использовать кредит для закупки оружия американского производства», — пишет издание.

При этом правила могут быть более «гибкими», если Киеву «срочно потребуется определенная военная техника», подчеркнуто в документе.

Также агентство добавляет, что изложенные в документе принципы отражают стремление европейцев сделать так, чтобы выгода от наращивания военной мощи Украины направлялась на поддержку промышленности ЕС.

«ЕС сосредоточил свои усилия на более глубокой интеграции с оборонной промышленностью Украины. Так он стремится возродить собственную оборонную промышленность и перенять богатый военный опыт страны», — отмечают журналисты.

Европейскую комиссию наделят полномочиями требовать от оборонных предприятий ЕС отдавать приоритет заказам из Украины, а также налагать штрафы за несоблюдение этих требований, указано в тексте.

Также кредит предусматривает то, то Киев будет «соблюдать демократические процессы и бороться с коррупцией», а также «проводить регулярный мониторинг со стороны институтов ЕС».

При этом данная версия плана не окончательная и еще может измениться, отмечает Bloomberg.

Напомним, что на саммите ЕС, который состоится 18-19 декабря, планируется обсудить финансирование Украины и принять решение об использовании российских активов для выдачи кредита на €90 млрд Киеву на два года. При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки саммита этот вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на планы ЕС пригрозил Европе серьезными последствиями в случае изъятия российских активов. А глава МИД РФ Лавров заявил, что «воровство у европейцев в крови».

Ранее в США сообщили о том, что Украина находится на грани банкротства.