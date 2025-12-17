На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фон дер Ляйен заявила о прямой угрозе от России для безопасности Европы

Фон дер Ляйен заявила, что Россия угрожает безопасности Европы
Florence Lo/Reuters

Военная экономика России представляет прямую угрозу национальной и экономической безопасности европейских стран. Об этом написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

По ее словам, Россия нацелена не только на Украину. Глава ЕК также подчеркнула важность бессрочной заморозки российских активов.

«Россия нацелена не только на Украину. Ее полномасштабная военная экономика представляет собой прямую угрозу нашей национальной и экономической безопасности», — написала фон дер Ляйен.

В среду президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» и ложью сценарий нападения России на Европу, а европейских политиков он обвинил в «повышении градуса истерии». По словам Путина, в Европе людям «вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией». Однако люди, которые из произносят, похоже, «забыли» о своей ответственности, отметил президент.

По словам главы государства, Россия «даже в самых сложных обстоятельствах» стремится «находить дипломатические развязки противоречия и конфликтов».

Ранее в ЕС решили быстрее перебрасывать солдат по Европе.

