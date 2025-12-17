Стало известно состояние Малкина после травмы

Игрок «Питтсбурга» Малкин вернулся к тренировкам на льду после травмы

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся к тренировкам на льду после травмы. Об этом сообщает журналист Дэйв Молинари в социальной сети Х.

К Малкину на тренировке присоединились еще два игрока, у которых были травмы, Блейк Лизотт и Филип Халландер.

9 декабря «Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы-Бэй Лайтнинг», который состоялся в ночь на 5 декабря. Сообщалось, что у Малкина травма верхней части тела.

В игре с «Тампой» Малкин оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Всего на счету российского хоккеиста 29 (8+21) очков в текущем сезоне регулярного чемпионата после 26 сыгранным им матчей.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Всего в регулярных чемпионатах на его счету 1239 матчей, в которых он забил 522 гола и сделал 853 результативные передачи.

Ранее Александр Овечкин поднялся на 21‑е место в истории НХЛ по количеству сыгранных матчей.