Почти две тысячи жителей Запорожской области остаются без электричества

Балицкий: 1937 абонентов Каменско-Днепровского округа остаются без электричества
Екатерина Штукина/РИА Новости

Вечером в среду, 17 декабря, 1937 абонентов Каменско-Днепровского муниципального округа остаются без электроснабжения. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА противника поврежден трансформатор, около 500 абонентов удалось подключить в достаточно сжатые сроки. Работы продолжаются», — уточнил губернатор.

Утром того же дня Балицкий сообщал, что в Запорожской области 8963 абонента остались без электроснабжения после атак украинских беспилотников.

14 декабря сообщалось, что в результате удара ВСУ по электросетевой инфраструктуре без свет остались 29 тыс. граждан.

В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что более 330 тыс. жителей Херсонской области остались без электроэнергии из-за атаки на высоковольтную линию из Крыма со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что Киев и восточная Украина близки к полному блэкауту.

