«На что я потратила свободное время?» Трусова показала, чем занимается без мужа и сына

Фигуристка Трусова показала на видео, как проводит время без мужа и сына

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале показала фрагмент своей тренировки на льду.

«Макар улетел в Питер на чемпионат России, Миша — с мамой, у меня появилось немного свободного времени. Как думаете, на что я его потратила? Ладно, ответ вы и так знаете», — написала фигуристка.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова заявила, что ее эра не закончена.