ЛДПР предложила создать цифровой реестр мигрантов-таксистов

ЛДПР предлагает создать в России цифровой реестр мигрантов-таксистов после случая в Калининграде, где приезжий водитель такси сбил трех студенток на пешеходном переходе. Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

Как рассказал глава партии, виновник ДТП «цинично скрылся» с места происшествия, покинув впоследствии Россию.

Одна из пострадавших находится в коме, еще две девушки получили серьезные травмы, отметил Слуцкий.

«Это не просто ДТП — это печальный показатель реалий, которые требуют принципиальных решений. В регионе запрещено привлекать мигрантов к работе в такси, однако ни агрегатора такси, ни собственника машины, который сдавал ее в аренду, это не остановило», — подчеркнул лидер ЛДПР.

Слуцкий в этой связи поддержал призыв координатора Калининградского отделения ЛДПР Евгения Мишина «срочно скорректировать миграционную политику».

«Предлагаю создать в России цифровой реестр всех мигрантов, работающих в сфере такси. Реестр должен содержать полную информацию о работнике, включая биометрические данные и сведения о нарушении/соблюдении ПДД. Агрегаторам такси нужно запретить без подтверждения данных в реестре даже заводить аккаунт мигранту в своем приложении», — заявил он.

По мнению Слуцкого, лишь «тотальный контроль» со стороны государства поможет обезопасить россиян от таксистов-нелегалов.

Российское правительство в конце ноября подготовило положительный отзыв на законопроект о праве таксистам работать на личных машинах любого производства, без учета требований локализации.

Ранее в России захотели обязать таксистов иметь детские кресла.