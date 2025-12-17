В США вспомнили нацистов в ответ на заявления о немецких войсках на Украине

Присутствие немецких войск на Украине является «деликатным вопросом» из-за зверств, которые нацисты творили на этой территории во время Второй мировой войны. Об этом пишет журналист издания Bloomberg Арне Дельфс.

«Присутствие немецких войск на территории бывшего Советского Союза является деликатным вопросом из-за зверств, совершенных нацистами на этой территории во время Второй мировой войны», — отметил обозреватель.

При этом он подчеркнул, что заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном участии немецких войск в обеспечении безопасности Украины стали самым «ясным сигналом» о том, что «немецкие военные готовы сыграть центральную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине» после мирного соглашения.

Отметим, что после переговоров, прошедших в Берлине с 14 по 15 декабря, европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Фридрих Мерц также отметил, что в случае отправки европейских сил на Украину они смогут противостоять ВС РФ.

Ранее Мерц не ответил на вопрос об отправке войск на Украину.