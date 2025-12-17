На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США вспомнили нацистов в ответ на заявления о немецких войсках на Украине

Bloomberg: войска ФРГ на Украине — деликатный вопрос из-за зверств нацистов
true
true
true
close
Michael Kappeler/Global Look Press

Присутствие немецких войск на Украине является «деликатным вопросом» из-за зверств, которые нацисты творили на этой территории во время Второй мировой войны. Об этом пишет журналист издания Bloomberg Арне Дельфс.

«Присутствие немецких войск на территории бывшего Советского Союза является деликатным вопросом из-за зверств, совершенных нацистами на этой территории во время Второй мировой войны», — отметил обозреватель.

При этом он подчеркнул, что заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном участии немецких войск в обеспечении безопасности Украины стали самым «ясным сигналом» о том, что «немецкие военные готовы сыграть центральную роль в предоставлении гарантий безопасности Украине» после мирного соглашения.

Отметим, что после переговоров, прошедших в Берлине с 14 по 15 декабря, европейские лидеры сообщили о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Фридрих Мерц также отметил, что в случае отправки европейских сил на Украину они смогут противостоять ВС РФ.

Ранее Мерц не ответил на вопрос об отправке войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами