На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Вас обманули». Орбан сделал заявление по российским активам

Орбан назвал иллюзией финансирование Украины за счет активов России
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Лидеры Евросоюза обманом заставили граждан своих стран финансировать украинский конфликт, а вопрос о передаче Украине замороженных российских активов — иллюзия. Об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече лидеров «Патриотов» в преддверии саммита Европейского совета. Видео с его словами публикует Reuters.

По словам Орбана, либеральные политики и бюрократы «создавали ощущение», что можно финансово поддерживать Украину «не затрагивая кошельки граждан ЕС», однако это «уловка» и «иллюзия», считает Орбан.

«Я имею в виду западные страны — вас обманули. В Центральной Европе никто всерьёз этого не воспринимал. Мы не глупы. Мы понимаем: если хочешь финансировать военные действия, за это нужно платить. Здесь же была создана иллюзия, которую поддержали лидерами и приняли граждане, будто можно финансировать военных и восстановление Украины без денег из карманов европейских граждан, якобы за счет так называемых «замороженных активов». Это всего лишь иллюзия», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что «за все придется платить». И это, с точки зрения Орбана, «плохая стратегия» и «огромная ошибка». Поэтому политик намерен «уберечь венгров от этой безумной стратегии» и не пускать деньги венгров на Украину.

17 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос об изъятии замороженных российских активов с повестки дня саммита ЕС, который состоится с 18 по 19 декабря 2025 года.

«Мы одержали победу, так как председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] заявила, что вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня», — отметил Орбан.

Он также добавил, что к этому привели «закулисные переговоры и «борьба».

Саммит ЕС должен состояться 18–19 декабря. На нем планировалось обсудить финансирование Украины, которая испытывает серьезные финансовые проблемы. А именно европейские чиновники собирались принять решение об использовании российских активов для выдачи кредита на €90 млрд Киеву на два года. При этом Орбан отмечал, что вместо изъятия активов Евросоюз может использовать для помощи Украине совместный кредит.

Ранее в США заявили, что Украина находится на грани банкротства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами