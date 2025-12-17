«Вас обманули». Орбан сделал заявление по российским активам

Лидеры Евросоюза обманом заставили граждан своих стран финансировать украинский конфликт, а вопрос о передаче Украине замороженных российских активов — иллюзия. Об этом заявил журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече лидеров «Патриотов» в преддверии саммита Европейского совета. Видео с его словами публикует Reuters.

По словам Орбана, либеральные политики и бюрократы «создавали ощущение», что можно финансово поддерживать Украину «не затрагивая кошельки граждан ЕС», однако это «уловка» и «иллюзия», считает Орбан.

«Я имею в виду западные страны — вас обманули. В Центральной Европе никто всерьёз этого не воспринимал. Мы не глупы. Мы понимаем: если хочешь финансировать военные действия, за это нужно платить. Здесь же была создана иллюзия, которую поддержали лидерами и приняли граждане, будто можно финансировать военных и восстановление Украины без денег из карманов европейских граждан, якобы за счет так называемых «замороженных активов». Это всего лишь иллюзия», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что «за все придется платить». И это, с точки зрения Орбана, «плохая стратегия» и «огромная ошибка». Поэтому политик намерен «уберечь венгров от этой безумной стратегии» и не пускать деньги венгров на Украину.

17 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос об изъятии замороженных российских активов с повестки дня саммита ЕС, который состоится с 18 по 19 декабря 2025 года.

«Мы одержали победу, так как председатель Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] заявила, что вопроса о российских активах даже не будет на повестке дня», — отметил Орбан.

Он также добавил, что к этому привели «закулисные переговоры и «борьба».

Саммит ЕС должен состояться 18–19 декабря. На нем планировалось обсудить финансирование Украины, которая испытывает серьезные финансовые проблемы. А именно европейские чиновники собирались принять решение об использовании российских активов для выдачи кредита на €90 млрд Киеву на два года. При этом Орбан отмечал, что вместо изъятия активов Евросоюз может использовать для помощи Украине совместный кредит.

Ранее в США заявили, что Украина находится на грани банкротства.